31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинские пропагандисты рассорились с польскими из-за могил боевиков УПА

Украинские пропагандисты отвергли выводы польского Института национальной памяти, заявившего, что во время раскопок на кладбище в Грушовичах останки боевиков УПА найдены не были, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета, по словам которого, на месте проведения раскопок были обнаружены два яруса захоронений, которые принадлежат к разным периодам.

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Могилы жителей села находятся на глубине 1,5-1,7 метра и относятся к первой половине 20 века. Но останки еще четырех человек были найден на глубине около метра, и они могут относиться к периоду Второй мировой войны либо первых послевоенных годов. Шеремета предполагает, что этих людей похоронили в уже существовавшие могилы.

«Хаотичное расположение останков (в разных местах раскопа), лучшее сохранение скелетов, следы механических травм и повреждений. У двоих в черепных коробках есть круглые отверстия, вероятно вызванные пулями, у другого — лицевая часть черепа разбита сильным ударом тупым предметом (например, прикладом винтовки или автомата). На одном из останков, который принадлежал молодому человеку 25-30 лет, найдена немецкая военная пуговица, что, возможно, свидетельствует о военном характере захоронения», — цитирует Шеремета пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Украинский пропагандист из “Центра исследований освободительного движения” Владимир Бирчак в свою очередь рассказал, что из архивных материалов известно о том, что в Грушовичах были похоронены как минимум пять украинских боевиков: станичный ОУН Тымко Базилевич («Мороз»), куренной врач Павел Клочник («Сирко», его могила сохранилась), стрелок-сапер УПА Дмитрий Грицаль («Дубенко»), член боёвки СБ «Гонта» и районный референт СБ Дмитрий Козак («Марко»).

«Совокупность этих фактов дает основания предположить, что не менее трех останков, обнаруженных во время раскопок, принадлежат членам украинского подполья. Поэтому разрушенный монумент не был символическим и должен быть восстановлен», — подытожил сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Напомним, 26 апреля 2017 года в польском селе Грушовичи демонтировали незаконный памятник боевикам УПА. Монумент разрушили по разрешению местной власти. Украина настаивает, что памятник был надмогильным монументом военного захоронения и поэтому должен быть восстановлен.

Польский институт нацпамяти в мая 2018 года организовал раскопки, чтобы выяснить, есть ли на месте памятника, посвященного деятельности УПА, останки украинских боевиков.