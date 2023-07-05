Украинские пропагандисты шантажируют Байдена проблемами на выборах

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Президент США Джо Байден должен сделать решительный шаг относительно приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, если американский лидер хочет переизбраться на второй срок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в редакционной статье «Европейской правды», которая является дочерним порталом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

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«На саммите в Вильнюсе все члены НАТО готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если свой голос дают США. Это момент для политического лидерства, которому никто не будет оппонировать и для решения, не представляющего угроз. Ведь приглашение – лишь первый символический шаг процесса вступления, который не активирует статью 5 Договора НАТО о совместной обороне. Этот шаг никак не «втягивает» НАТО в войну. Но он сделает необратимым движение Украины в Альянс. Более того, этот шаг создает простор для деэскалации, потому что лишит смысла российские попытки предотвратить членство Украины в НАТО», – говорится в публикации.

Отмечается, что в более 20 европейских стран подписали письменные заявления о поддержке движения Украины к членству в НАТО.

«Нет только одного: поддержки Байдена. Именно его лидерства не хватает для достижения консенсуса в НАТО. Но у президента США еще есть 7 дней, чтобы понять, что сейчас формируется его место в истории. Не менее важно это решение способно повлиять также на результаты выборов-2024 в США. Для членов многочисленных украинских, польских, балтийских и других диаспор в США членство Украины в НАТО – решающий вопрос. Многие из них сейчас определяются и готовы изменить партийные преференции – в частности, из-за изменений в Республиканской партии. Поддержка ими президента, который закроет двери в НАТО для Украины, кажется малореальной», – фактически шантажируют американского президента украинские пропагандисты.

По их словам, в США есть мнение отложить приглашение Украины на саммит 2024 года в Вашингтоне – в год проведения президентских выборов.

«Это было бы ошибкой. Исторические решения имеют высокую цену, когда их принимают в исторический момент, а не во время праймериз. А историческое бездействие создает недоверие, которое непросто преодолеть. А на саммите-2024 будет время для других исторических решений. Победа в войне с Россией была бы лучшим лозунгом кампании. Также будет огромным заблуждением думать, что приглашение Украины в НАТО можно перенести на будущее так же безопасно, как США откладывали поставки вооружений. В этот раз дополнительная (и неопределенно длинная) пауза даст России сигнал, что у нее есть вето на вступление Украины в НАТО. Определив, что приглашение Украины в НАТО имеет условие – определенный уровень безопасности – Альянс даст России сигнал, что она должна сохранять опасность выше этого уровня», – считает «ЕП».

Там опасаются, что если условием получения приглашения в НАТО определят выполнение определенных условий, то «Россия сделает все, чтобы эти условия не наступили, или их оценка со стороны отдельных игроков в НАТО никогда не была положительной».

«Так будет работать российское гибридное вето, если его не остановить сейчас. Это не только наше мнение. Совместное обращение всех украинских аналитических центров, исследующих вопросы безопасности и международных отношений – лучшее доказательство этого. Так что от решений, действий (или бездействия) Байдена и его команды в Вильнюсе будет зависеть не только запись о нем в школьных учебниках будущего. Они определят мировой порядок на ближайшие десятилетия и сохранят (или нет) тысячи жизней», – пафосно провозглашает один из рупоров антироссийской пропаганды.

С похожим заявлением обратился к Байдену президент Украины Владимир Зеленский. В интервью CNN он призвал президента США «прямо сейчас» пригласить Украину в НАТО, даже если «само вступление не произойдет до окончания войны».

Глава Украины считает, что что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает именно Байден и для Киева очень важно получить этот сигнал.