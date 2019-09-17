Украинские пропагандисты сообщили невероятные новости из Вашингтона

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Библиотека Конгресса США официально ввела использование украиноязычной транскрипции названия столицы Украины на английском языке – Kyiv.

Об этом говорится в сообщении в Twitter онлайн-кампании МИД #CorrectUA, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Друзья, только что получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!” – говорится в сообщении.

На прошлой неделе аэропорт Праги также украинизировал англоязычное написание названия столицы Украины.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA началась в октябре прошлого года. За это время украинские пропагандисты добились того, что в октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал писать Kyiv вместо Kiev. Также такое правило ввели несколько крупных аэропортов мира.