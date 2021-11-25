Украинские псевдоэкологи инициируют международное расследование против Каспийского трубопроводного консорциума

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Новости Украины

Украинские активисты инициировали расследование случившегося несколько месяцев назад у Новороссийска разлива нефти, которое «замалчивается российскими властями», но его заметили «жители Крыма, живущие в Украине».

Об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Украине вспомнили о произошедшем 7 августа 2021 года возле Новороссийска разливе нефти и хотят создать проблемы для «Роснефти» и «Каспийского трубопроводного консорциума», которые обвиняются в ущербе экологии якобы украинского Крыма, хотя никакого отношения этот инцидент ни к Крыму, ни к Украине не имел.

Известно, что 7 августа во время закачки нефти Каспийского трубопроводного консорциума на греческоий танкер «Минерва Симфони» случился «залповый выброс» нефти. По сообщениям Каспийского трубопроводного консорциума уже утром 8 августа «ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря», а 9 августа площадь разлива нефти в Черном море составила около 200 квадратных метров.

Однако по оценке Института космических исследований РАН на основе анализа спутниковых снимков 8 августа, площадь разлива нефти в море возле Новороссийска составляла около 80 квадратных километров. В любом случае, расстояние от места разлива до ближайшей точки Крыма было не менее 90 километров и не было никаких оснований считать, что пятно доплывет до крымских берегов, хотя российский либеральный эколог Вениамин Голубитченко в эфире телеканала-иноагента Дождь заявил, что «из-за течения пятно пойдет в сторону Анапы и Крыма».

Пятно нефти исчезло через несколько суток. Часть нефти осела на дно. По факту разлива нефти было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.252 УК РФ (загрязнение морской среды), позже переквалифицированное на более тяжкую статью: ч.2 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде). Делом занимался Следственный комитет России, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума проводились обыски и пр. Инцидент освещался в СМИ, в том числе по российским телеканалам, т.е. осведомлены о нем были многие.

Тем не менее, украинские активисты утверждают, что разлив нефти «замалчивается», а узнали они о нем от неких жителей Крыма, причем эти жители живут не в Крыму, а на территории Украины. Из информации, озвученной на пресс-конференции, складывалось впечатление, что разлив нефти произошел недавно и проблема еще актуальна, хотя на самом деле речь шла о случившемся в начале августа событии, о котором уже все забыли.

Почему активисты вдруг решили «реанимировать» давно «протухшую» тему неизвестно, но они сочли ее достаточно актуальной, чтобы попытаться инициировать расследование по его факту. Предполагается, что итогом этих действий станет «арест активов «Роснефти».

«Мы обеспокоены, что уголовное дело в РФ не расследуется надлежащим способом. И мы сегодня инициировали соответствующее расследование в Украине… Мы запланировали проведение экологического аудита деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. В рамках уголовного расследования в Украине мы будем требовать провести экологический аудит деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. В рамках уголовного расследования мы будем требовать провести экспертизу по определению убытков, которые причинил Каспийский трубопроводный консорциум. Мы будем пытаться через международное сообщество затребовать у Каспийского трубопроводного консорциума документы относительно загрязнения, которые они предоставляли Росприроднадзору», – сообщил адвокат АО «Barristers» Алексей Шевчук.

По мнению экспертов, единственным правдоподобным объяснением того, что разлив нефти у Новороссийска пытаются приплести к крымской теме, являются возможности, которые открываются для промышленного шпионажа – кто-то хочет получить документы компании и материалы аудита ее деятельности.