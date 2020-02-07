Украинские рабочие разобрали молдавскую базу отдыха в Одесской области

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Украинские рабочие разобрали до фундамента принадлежащую Молдове базу отдыха «Мечта» в украинском поселке городского типа Затоке в Одесской области.

Об этом сообщает издание Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С марта по декабрь 2019 года ее просто нахально разобрали несколько рабочих. Они сказали нам, что исполняющий обязанности главы мэрии Затоки Вячеслав Бокий распорядился разобрать здание базы, чтобы построить собственную гостиницу», – рассказал украинский адвокат Станислав Клименко.

Адвокат заявил, что по его заявлению в Украине завели два уголовных дела. По его словам, объект еще можно арестовать в рамках уголовного дела и затем уже продать или достроить.

Как пояснил вице-председатель партии «Платформа Достоинство и правда» Александр Слусарь, участок площадью 40 соток не оформлен в пользование Молдовы, и молдавской стороне принадлежит лишь строение площадью 709 кв. м. И поскольку саму базу отдыха разрушили до фундамента, Молдова может лишиться этой собственности.

База отдыха «Мечта» по международным договорам отошла Молдове в 2016 году и была зарегистрирована в Реестре публичной собственности Молдовы. Агентство публичной собственности дважды безуспешно выставляло ее на аукцион за 2 млн 800 тыс. леев.

В июле 2019 года тогдашний премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о незаконной приватизации двух санаториев, принадлежащих молдавским собственникам и расположенным на Украине.

Речь шла о принадлежащих Национальной конфедерации профсоюзов санатории «Молдова» в Трускавце и санатории «Золотая нива» в Одесской области.