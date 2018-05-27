27.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские радикалы разгромили рынок в Киеве из-за конфликта с кавказцами

Украинские националисты устроили погром на рынке у метро «Лесная» в Киеве. Радикалы заявили, что защищали военного пенсионера, которого избили продавцы – выходцы с Кавказа. Мужчина, якобы, был избит после того, как заступился за девушку, с которой грубо себя вели кавказцы.

Соответствующую запись на своей странице в Facebook опубликовала дочь пострадавшего Елена Стойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На видео – мой папа, военный пенсионер. На рынке (Киев, м. Лесная, ролет A1-23) вступился за женщину.

Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на ту, начал угрожать.

Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что будет выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.

Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!» – написала она, добавив видеозапись с места происшествия.

После того, как информация об инциденте распространилась в соцсетях, украинские националисты навестили рынок и устроили на нём погром, вскрыв торговые павильоны и забрав оттуда деньги.

При этом радикальная организация «С14», известная погромами цыганских таборов, открестилась от произошедшего, возложив ответственность на других «побратимов».

«Активисты С14 не громили рынок на «Дарынке», где вчера кавказцы избили пожилого мужчину. С14 вместе с ветеранскими организациями трех районов имели сбор в час позже организаций, которые собирались на 10 часов утра. Наши активисты подъехали позже, уже когда события были в разгаре около 11:15», – заявила организация в своем Telegram-канале.

Националисты также заявили, что в результате беспорядков на рынке полицией было задержано много «ветеранов» и других активистов, поэтому «С14» едет к Деснянскому РОВД, чтобы «предоставить правовую помощь задержанным».

Как стало известно, ударивший пенсионера продавец был задержан через несколько часов после преступления, ему вменяется статья «Хулиганство».