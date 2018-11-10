Украинские радикалы ворвались на киевский автовокзал

10.11.2018, Киев, Игорь Петров

Радикалы из С14, члены «Союза ветеранов войны с Россией», Киевского городского союза ветеранов АТО пришли на Центральный автовокзал Киева, требуя бесплатного проезда для участников военной операции в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает группировка С14, причиной визита стали регулярные отказы (часто хамские, как уточняют националисты) бесплатной перевозки бойцов и наличие на кассах «фейковых объявлений Кабмина» о том, что АТО-шники должны компенсировать 50% стоимости билетов.

Кроме того, АТОшников не устраивает, что некоторые перевозчики совершают рейсы на неподконтрольную Киеву территорию и в Россию.

Как сообщает С14, “активистам” «удалось пообщаться с руководством Автовокзала, которое, несмотря на все доказательства, отрицало свою вину. Далее оно вообще бежало и закрылось по кабинетам».

В результате визита на автовокзал АТОшникам начали бесплатно продавать билеты, объявления об оплате 50% проезда исчезли. Кроме того, «активисты» добились обещания, что деятельность фирм, которые совершают перевозки в Донецк, Луганск, Москву – будет проверена.

«Мы привлекли внимание, навели кипиш и просто так это точно не оставим»,- пишут радикалы на своей странице в фейсбук.