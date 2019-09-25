Украинские радиостанции не хотят отказываться от русских песен

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Некоторые украинские радиостанции перевыполняют квоты по украиноязычным композициям, но ставят их тогда, когда количество слушателей минимально.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть отдельные единичные случаи, когда отдельные радистанции ставят хит-парады украинской песни в отдельные отрезки времени. Например, радио «Шансон» выполняет и перевыполняет квоты, но больше половины песен на украинском языке ставится с 8 часов вечера до 6 часов утра. Все слушают радио в это время, конечно. Наибольшая концентрация украиноязычных песен происходит в отрезки – с 4 до 5 утра, с 5 до 6 утра, с 7 до 8 утра и с 20 до 21 утра. Конечно, это сарказм.

Но это уменьшает аудиторию украиноязычных песен. Таким образом, русскоязычные песни звучат более равномерно, украиноязычные – меньше. Моя лично позиция – это признаки дискриминации украиноязычных песен. Нужно этим заниматься, решать эту проблему. Нужно работать с музыкантами и думать, как это решать», – заявил Костинский.