25.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Украинские радиостанции не хотят отказываться от русских песен

Некоторые украинские радиостанции перевыполняют квоты по украиноязычным композициям, но ставят их тогда, когда количество слушателей минимально.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть отдельные единичные случаи, когда отдельные радистанции ставят хит-парады украинской песни в отдельные отрезки времени. Например, радио «Шансон» выполняет и перевыполняет квоты, но больше половины песен на украинском языке ставится с 8 часов вечера до 6 часов утра. Все слушают радио в это время, конечно. Наибольшая концентрация украиноязычных песен происходит в отрезки – с 4 до 5 утра, с 5 до 6 утра, с 7 до 8 утра и с 20 до 21 утра. Конечно, это сарказм.

Но это уменьшает аудиторию украиноязычных песен. Таким образом, русскоязычные песни звучат более равномерно, украиноязычные – меньше. Моя лично позиция – это признаки дискриминации украиноязычных песен. Нужно этим заниматься, решать эту проблему. Нужно работать с музыкантами и думать, как это решать», – заявил Костинский.

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