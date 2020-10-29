29.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
Просмотров:

Украинские районы Закарпатья все более становятся венгерскими


Связь Киева с отдельными закарпатскими регионами будет ослабевать.

Такое мнение в комментарии «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевский политолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Отдельные районы Закарпатья будут всё более венгерскими, связь с Венгрией будет расти. Де-юре это будет Украина. Де-факто связь этих территорий с Киевом будет всё более ослабевать. В случае серьезных катаклизмов на Украине возможно и юридическое оформление этого отчуждения», не – исключает Золотарев.

В свою очередь замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что конфликт с Венгрией свидетельствует о потере Украиной суверенитета.

«Из недавних расшифровок разговоров Байдена и Порошенко выяснилось, что Вашингтон продавливал своего кандидата на пост генпрокурора Украины. МВФ настоял на отмене моратория на продажу земли. Будапешт не стесняется агитировать на украинских выборах. Украина превращается в государство третьего мира, которой свою волю навязывают более сильные игроки», – считает Безпалько.

Напомним, что отношения между Киевом и Будапештом обострились после решения МИД Украины выслать из страны двух венгерских чиновников, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть