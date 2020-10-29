Украинские районы Закарпатья все более становятся венгерскими

29.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Связь Киева с отдельными закарпатскими регионами будет ослабевать.

Такое мнение в комментарии «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевский политолог Андрей Золотарев.

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«Отдельные районы Закарпатья будут всё более венгерскими, связь с Венгрией будет расти. Де-юре это будет Украина. Де-факто связь этих территорий с Киевом будет всё более ослабевать. В случае серьезных катаклизмов на Украине возможно и юридическое оформление этого отчуждения», не – исключает Золотарев.

В свою очередь замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что конфликт с Венгрией свидетельствует о потере Украиной суверенитета.

«Из недавних расшифровок разговоров Байдена и Порошенко выяснилось, что Вашингтон продавливал своего кандидата на пост генпрокурора Украины. МВФ настоял на отмене моратория на продажу земли. Будапешт не стесняется агитировать на украинских выборах. Украина превращается в государство третьего мира, которой свою волю навязывают более сильные игроки», – считает Безпалько.

Напомним, что отношения между Киевом и Будапештом обострились после решения МИД Украины выслать из страны двух венгерских чиновников, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела.