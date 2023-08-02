Украинские ракетные комплексы угрожают всему Крыму, включая Севастополь – Сивков

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Береговые ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», которые стоят на вооружении ВСУ, угрожают как базе ЧФ в Севастополе, так и остальной территории полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Книжный день» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Сивкова, этими ракетами ВСУ могут бить на большие расстояния.

«У них есть ракеты «Нептун» и американские ракеты «Гарпун», которые им поставили еще голландцы, пусковые установки к ним, наземные – морских у них нет, весь флот уничтожен. Эти наземные пусковые установки могут быть размещены на территории Херсонской области, правобережья Днепра. И там они могут бить на расстояние 280 километров. Это большая часть акватории, прилегающей, Черного моря, охватывает и Севастополь – много чего охватывает, практически весь Крым. Это очень серьезная угроза», – заявил Сивков.