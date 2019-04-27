Украинские раскольники и боевики АТО в Иерусалиме пошли на хитрость

27.04.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Иерусалимский Патриархат не допустил делегацию созданной Петром Порошенко раскольнической «Святейшей церкви Украины» («СЦУ») к службе на схождение Благодатного огня, которую проводят совместно представители поместных автокефальных Церквей в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.

По словам представителя Иерусалимской Патриархии, делегация «СЦУ» не получила благословения на участие в службе. Она даже не попала на приём к Патриарху Феофилу: «Ей было бы сложно даже попасть внутрь резиденции – пропуска сюда выписываются за недели до, собственно, визита… Они (представители «СЦУ») могут лишь присутствовать в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами. Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов, и заверяем: сослужить они не могут, такова позиция Патриарха».

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Следовательно, «СЦУ» в заявке отказали (что подтвердил и руководитель пресс-службы Патриарха Московского).

Тем не менее, официальный сайт «СЦУ» сообщает, что «делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС (бывшей «АТО», – прим.ред.), украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, 26-27 апреля совершит визит на Святую землю, в храм Гроба Господня».

«Впервые в истории объединенной поместной украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви».

Делегация из числа раскольников, экс-боевиков АТО и политиков-националистов

И в этом сообщении нет неправды. Делегации «киевского патриархата» и ранее доставляли Благодатный огонь из Иерусалима. Другое дело, что их и ранее не допускали к собственно Гробу Господнему. Поэтому им, как и в этот раз, приходилось возжигать его от свечей других присутствующих «на дальних рубежах».

Однако, в отличие от других делегаций, «филаретовцам» израильские службы безопасности запрещали проносить лампады в самолёт. Поэтому, даже когда делегацию возглавлял брат «действующего президента» нардеп Пэтро Ющенко, она добиралась на автомобилях до ближайшего аэропорта в Иордании.

То, что Благодатный Огонь именно таким образом «снизошёл» на СЦУшников и в этот раз подтверждают в Московской Патриархии.

«Иерусалимский Патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского Патриархата, – сообщил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла о. Александр Волков. – Иерусалимский Патриархат не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей вот этих раскольничьих структур».

Представитель Русской Церкви выразил благодарность Иерусалимскому Патриархату и лично Патриарху Феофилу за «очень устойчивую позицию по отношению к невозможности участия раскольников в богослужениях, которые совершают священнослужители канонических Православных церквей у святынь Святой Земли».

Таким образом, можно констатировать, что «процесс признания мировым Православием автокефалии СЦУ» закончился, так и не начавшись. Ни одна из поместных церквей (кроме собственно создавшего её Стамбула) так не признала «СЦУ», хотя об этом лично просил стамбульский «патриарх».

И недопущение «СЦУ» на Иерусалимскую службу – последний гвоздь в гроб «каноничности поместной церкви Украины».