Украинские раскольники обещают вредить российскому Крыму

11.03.2020, Киев, Игорь Петров

Приходы раскольнической ПЦУ, не желающие регистрироваться по российским правилам в Крыму, не намерены сворачивать свою деятельность, при этом адепты будут заваливать международные организации жалобами на якобы имеющуюся дискриминацию со стороны Москвы.

Об этом в эфире украинского канала «UA: Крым» заявил Евстратий Зоря, представитель «Священного Синода ПЦУ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зоря заявил, что сейчас после закрытия в Перевальном и Симферополе у раскольников остался последний храм – в Евпатории.

«Есть несколько способов (их защитить). В первую очередь это активность самих прихожан. Они жалуются, они требуют защиты своих прав, они обращаются в европейские институции, в ООН и т.д…

Второе – привлечение внимания к этой ситуации международного сообщества и украинского государства. Мы не можем остановить действия непосредственно российской оккупационной власти. Но, привлекая внимание международного сообщества и делая для РФ каждый незаконный шаг очень тяжелым в плане международного имиджа, мы достигаем того, что «украинская церковь», хоть и в таких стесненных обстоятельствах, но, все-таки, существует», – сказал Зоря.