Украинские раскольники организовали сходку для белорусских еретиков-националистов

19.08.2019, Москва, Елена Острякова

Международная конференция «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви» прошла в украинском Чернигове и собрала 150 участников.

Об этом сообщает белорусское издание «Наше время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, церковь в Украине и Беларуси — имперская, и она доказывает, что народ — раб определенного пана», — отметил в приветственном слове спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Делегатов конференции приветствовал и народный депутат Верховной Рады Украины Андрей Мищенко.

«Мы должны протянуть руку помощи нашим братьям-белорусам в возрождении белорусской церкви», — произнес он.

Депутат добавил, что первым шагом в этом может стать создание семинарии в Чернигове для обучения священнослужителей «белорусской независимой церкви».

В свою очередь, эксперт расследовательского сообщества «Информнапалм» Денис Ивашин поведал собравшимся об участии РПЦ в «гибридной войне России против Беларуси».

По его словам, сейчас, в том числе при помощи церкви, идет попытка возрождения СССР в виде «Союза Беларуси и России». Правда, добавляет Денис Ивашин, «российские черносотенцы добавляют сюда еще и ту часть Украины, которую удастся оккупировать».

Заручились ли уже белорусские раскольники поддержкой константинопольского еретика Варфоломея, или кого-то другого, – не сообщается.

Напомним, «Белорусская автокефальная православная церковь» — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой) церковью Белоруссии и белорусской диаспоры. C 1944 года — в эмиграции. В Белоруссии официально не зарегистрирована, но имеет несколько приходов.