Украинские раскольники освятили памятник палачам-бандеровцам на еврейском кладбище

23.08.2019, Львов, Владимир Гладков

Глава неканонической «православной церкви Украины» Епифаний (Думенко) и лидер Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук освятили памятный крест боевикам ОУН-УПА на еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской греко-католической церкви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы мы имели сегодня Украину, кто-то должен был за неё очень дорого заплатить. Именно эти 17 молодых ребят своими костями нам говорят… А их слово очень интересное – слово, которое разрушает любое клише коммунистической пропаганды, которая по сей день хочет исказить желание украинцев иметь свое государство. Члены ОУН-УПА, которые погибли от рук тех самых убийц, которые вызвали одно из крупнейших преступлений человечества – Холокост. И они покоятся на старинном еврейском кладбище здесь, в Самборе», – бредит Шевчук.

Произошедшее вызвало возмущение у председателя «Украинского еврейского комитета» Эдуарда Долинского, обратившего особое внимание на то, что в чествовании пособников нацистов принимал участие также главный раввин Украины Яков Дов Блайх.

«Вчера глава УГКЦ Святослав, митрополит ПЦУ Епифаний, главный раввин Яков Дов Блайх, посол Канады, руководство города и области открыли и освятили памятник героям ОУН-УПА на еврейском кладбище Самбора. Памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек.

Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев. Несколько лет назад, местная общественность установила здесь в их честь три больших креста.

Новый памятник сооружен в рамках сделки, по условиям которой местные власти согласились убрать незаконно установленные кресты взамен на сооружение памятника ОУН-УПА. Можно сказать, что одно надругательство заменили другим надругательством.

Но и это не сработало. Вчера убрали только один крест из трех, а уже сегодня местные активисты объявили, что на месте деревянного они устанавливают бетонный крест. Сооружение памятника ОУН-УПА профинансировал канадский филантроп, глава организации «Украино-еврейская встреча» Джеймс Темерти», – рассказал он в Facebook.

Отметим, что в июле этого же года на так называемой Аллее Славы в Самборе был открыт памятник главарю полтавской ячейки ОУН и организатору вспомогательной полиции времен немецких оккупантов Зеновию Тершавецкому, «прославившемуся» убийством 8 тысяч полтавских евреев, а также массовыми казнями поляков и украинцев.