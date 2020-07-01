01.07.2020, Полтава, Павел Егоров
 
Политика, Украина
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Украинские раскольники почтили память иуд-мазепинцев


На Полтавщине в очередную годовщину Полтавской битвы, в которой русская армия разгромила шведов, представители раскольников из «ПЦУ» провели уборочные работы у памятного знака в честь мазеповских казаков-перебежчиков.

Об этом сообщает местный сайт «Kolo.News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в очередную годовщину битвы «активисты» во главе с главой отдела защиты природной среды Управления Харьковско-Полтавской епархии «ПЦУ» Людмилой Теймуразян и «протоиереем» Александром Гораем осуществили уборку возле памятного знака, установленного в честь погибших казаков-предателей, воевавших на стороне гетмана Ивана Мазепы. Также рядом установили флаги Украины и Полтавы.

Кроме того, в материале указали, что «отец Александр Горай отслужил литию по погибшим в том бою и защитникам независимой Украины, павших в нынешней российско-украинской войне».

27 июня, 311 лет назад, близ Полтавы состоялся один из переломных эпизодов Великой Северной войны – битва между войсками Карла XII и перебежавшими на его сторону гетманом Ивана Мазепы и атаманом Костем Гордиенко с одной стороны, и русской армией Петра I в союзе с казаками гетмана Ивана Скоропадского с другой. Битва закончилась разгромным поражением шведской стороны.


Сейчас на месте боя расположен Государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы».

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