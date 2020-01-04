Украинские раскольники подзуживают США на новые санкции против России

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В российском Крыму и на территориях, подконтрольных ЛДНР, происходит закрытие представительств раскольнической ПЦУ, которые саботировали получение регистрации по законодательству РФ или республик Донбасса.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом «Радио Свобода» пожаловался предстоятель раскольничьей «ПЦУ» Епифаний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму российская власть, временная власть, пытается полностью вытеснить наше присутствие. Сейчас ведётся борьба относительно выселения под видом ремонта владыки Климента из епархиального управления кафедрального собора. А ещё одно, более абсурдное решение было принято судом в Евпатории, что наши верные своими силами должны снести храм, храмовое строение.

То есть, это напоминает сталинские времена Советского Союза, когда храмы разрушались – безбожники разрушали храмы, а сейчас мы видим это на оккупированных территориях Крыма и Донбасса», – рассказал Епифаний.

«Мы делаем всё от нас зависящее. Я, находясь в США, подчёркивал, что ведутся преследования, и мы просим, чтобы международная общественность выразила озабоченность. Насколько известно, сейчас уже и в Конгрессе зарегистрирован соответствующий законопроект о том, что тут, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса нарушается право на вероисповедание», – добавил раскольник.