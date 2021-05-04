Украинские раскольники провели акцию в центре Симферополя

04.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Адепты раскольнической «Православной церкви Украины» провели молебен в центре Симферополя возле здания бывшего ДК военно-политического училища, которое до недавнего времени занимал их «храм».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «службу» для десятка представителей экзотического для Крыма украинства провел так называемый «митрополит» Климент (Павел Кущ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Таким образом, Климент продолжает перемещаться между Крымом и Украиной, где он в эфирах ТВ рассказывает о «репрессиях» на полуострове, собирает помощь для участников карательной операции против ЛДНР и призывает к репрессиям против УПЦ Московского Патриархата.

Свободу передвижения Кущу обеспечивает наличие российского гражданства.