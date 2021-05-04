Подпишись на рассылку
04.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Религия, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские раскольники провели акцию в центре Симферополя

Новости УкраиныАдепты раскольнической «Православной церкви Украины» провели молебен в центре Симферополя возле здания бывшего ДК...

Адепты раскольнической «Православной церкви Украины» провели молебен в центре Симферополя возле здания бывшего ДК военно-политического училища, которое до недавнего времени занимал их «храм».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «службу» для десятка представителей экзотического для Крыма украинства провел так называемый «митрополит» Климент (Павел Кущ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Таким образом, Климент продолжает перемещаться между Крымом и Украиной, где он в эфирах ТВ рассказывает о «репрессиях» на полуострове, собирает помощь для участников карательной операции против ЛДНР и призывает к репрессиям против УПЦ Московского Патриархата.

Свободу передвижения Кущу обеспечивает наличие российского гражданства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть