Украинские расследователи ошеломлены начинкой иранских дронов

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Новости Украины

Компоненты более 30 западных компаний обнаружены в иранских БПЛА «Шахед», которые под названием «Герань-2» применяются ВС РФ в ходе СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает проект «Trap Aggressor», который исследовал детали иранского беспилотника в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией.

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«Начинка Шахедов, за исключением двигателя иранского производства, полностью состоит из иностранных компонентов. Украинским разведчикам удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США. Сервопривод американской Hitec USA Group, элементы питания японской Panasonic, керамическая канадская антенна Tallisman. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из германских и китайских элементов. Блок управления – российского завода «Западприбор», – отмечают авторы расследования.

В ГУР МО Украины идентифицировали украинские детали, которыми оказались электрические реле производства Харьковского государственного завода «Радиореле».

«В настоящее время предприятие «Радиореле» подчиняется Фонду госимущества Украины. В 2020-м из-за неэффективного управления его выставили на приватизацию. Впрочем, до этого времени инвестор так и не нашелся. А неизменный с 2007 года директор Анатолий Донец продолжает управлять убыточным активом. Тогда же, в 2020-м, в интервью местным журналистам Донец жаловался, что еще в 2016-м они потеряли самые большие рынки сбыта – в России. Таким образом он фактически подтвердил, что к тому времени украинская государственная компания вела торговлю со страной-агрессором. И именно таким образом, вероятно, украинские детали оказались в иранском оружии, которое сейчас разрушает наши города и убивает гражданских», – резюмируют авторы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», генерал СБУ рассказал, что иранскую ракетную программу и беспилотники помогли создать специалисты днепропетровского КБ «Южный».