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Новости Украины

В Харьковской области, захваченной ВСУ после отступления оттуда российских войск, местный фермер и депутат от уже запрещенной политической партии ОПЗЖ попала под каток репрессий со стороны СБУ. Женщину обвиняют в том, что она «добровольно передавала российским оккупантам 70% собранного урожая».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



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«На деоккупированной части Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с рашистами депутата от запрещенной сейчас политической партии ОПЗЖ», – говорится в сообщении.

Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской территориальной громады (базовый уровень местного самоуправления на Украине – Ред).

«Она добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и топливо, а также предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и техники государства-агрессора. По данным следствия, фермерша договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей», – говорится в сообщении.

«Захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого «союза производителей сельскохозяйственной продукции” и санкционировали взять под свое «внешнее управление» активы других хозяйств. В августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая прошлого года, которые были сразу вывезены на территорию РФ», – добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали фермершу после захвата ВСУ территории района. Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 («пособничество государству-агрессору») Уголовного кодекса Украины.