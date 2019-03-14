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14.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Украина
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Украинские резервисты массово уклоняются от очередной волны мобилизации

Многие украинские резервисты готовы заплатить от 10 до 15 тысяч гривен, чтобы не попасть на сборы в ВСУ.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в связи с катастрофическим некомплектом личного состава подразделений ВСУ, дислоцирующихся вдоль линии боевого соприкосновения, Министерством обороны Украины было принято решение о проведении внеплановой «мобилизационной недели».

«В период с 11 по 15 марта осуществляется призыв на учебные сборы личного состава резерва 2-й очереди, которые продлятся до 10 апреля. Подготовку резервистов планируется организовать на базе 184-го учебного центра в населённом пункте Старичи, Львовской области, 169-го учебного центра в населённом пункте Десна, Киевской области, а также 179-го объединенного учебно-тренировочного центра войск связи в населённом пункте Полтава», – сообщил Безсонов.

Он также добавил, что в ходе данных мероприятий будет проводиться активная пропаганда престижа военной службы в украинской армии с привлечением СМИ и с дальнейшим принуждением подписания долгосрочных контрактов.

Однако, по словам Безсонова, уже на начальном этапе украинское военное командование столкнулось с проблемой нежелания резервистов принимать участие в сборовых мероприятиях.

«С целью силового принуждения к участию в сборах, командование активно привлекает силы военной службы правопорядка и МВД. Руководству государственных и частных предприятий даны четкие указания по доведению до персонала категории привлекающихся, сроки прибытия на сборы, а также статьи уголовной ответственности за саботирование», – добавил представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что уже имеются факты уклонения от сборов путем дачи взятки, сумма которой варьируется от 10 до 15 тыс. гривен.

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