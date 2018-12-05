Украинские резервисты со сборов отправятся на передовую

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Пётр Порошенко побоится начинать широкомасштабную войну, но будет нагнетать обстановку и взвинчивать психоз на Украине до крайности.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о том, что с 3 декабря объявлен призыв резервистов. На самом деле, это вещь известная. Хоть их и собирают на 10 -15 дней, но в прошлый раз, когда их собирали, потом люди оказывались на передовой, потому что призыв даёт только 8 процентов от ожидаемого, никто не хочет идти воевать, поэтому, под сурдинку с военным положением, надо объявить призыв резервистов. Детей, как мы видели, заставляют рыть окопы, население призывают формировать территориальные бригады самообороны, в общем стараются взвинтить психоз до крайности», – отметил политик.

Также он подчеркнул, что Порошенко начинать войну не собирается, а лишь нагнетает обстановку, хотя Россия ни на кого не собирается нападать.

«И Порошенко, если не говорить о вполне возможной провокации в зоне конфликта на Востоке Украины, на самом деле, войны боится, он понимает, что никакой широкомасштабной войны против Украины не выдержит. Ему нужно состояние военной угрозы для того, чтобы остаться в президентах», – резюмировал Затулин.