Украинские «рогатки» для Крыма

29.11.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

С первого дня воссоединения Крыма с Россией ни для кого не было секретом, что захватившие власть на Украине бандеровцы и даже «адекватные самостийники» просто так не успокоятся и будут искать пути для дестабилизации обстановки на полуострове: «сам нэ зйим, так хоч понадкусую, щоб клятым москалям нэ дисталося».

Использование пятой колонны в Крыму, заброска отморозков для проведения терактов и провокаций, слезливые жалобы и организация склок в международных организациях – эти сценарии были предсказуемы, и к ним российская власть была готова.

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Впрочем, желающие баламутить воду есть и среди тех, кто стремится сохранить сомнительные бизнес-схемы, сформированные во времена 22 лет «бархатной» оккупации полуострова украинскими «самостийниками».

В своих корыстных интересах они зачастую пытаются воспользоваться ситуацией, используя крымчан «в темную».

Особо благодатная ситуация возникла в Севастополе – пожалуй, наиболее политически активном городе Крыма. Севастопольцы чаще других крымчан выходят на акции протеста против зачастую нелепых решений чинуш.

Кстати, вопреки украинской пропаганде, акции проходят легально, их никто не разгоняет, политическая жизнь в городе-герое бурлит.

В 2017 – 2018 годах севастопольским властям было подано 82 заявки на проведение массовых мероприятий: 40 пикетов, 9 шествий, 5 демонстраций и более 25 митингов. Из них согласовано и проведено 54 мероприятия, что составляет 70% от поданных заявок. Запрещались только те акции, которые имели явные нарушения законодательства РФ.

Но есть и обратная сторона дела. Зачастую протесты организуют деятели, чьи шкурные интересы оказались под угрозой с приходом России. И это не обязательно оставшиеся в Крыму украинские деляги. Раскачивать обстановку могут и российские коммерсы, отхватившие крымскую землю в результате договорняков и келейных сделок с украинскими «смотрящими».на у бывшего государственного завода «Югрыбсудоремонт» на берегу Камышовой бухты.

На арендованной территории находился целый комплекс объектов, как то: административные, складские и производственные сооружения, причальная стенка протяжённостью в километр, плавучий док в 8500 тонн грузоподъёмностью общей остаточной стоимостью 47,7 млн руб.

Дополнительным соглашением от 28.12.2012 срок аренды был продлён до 2022 года.

Однако! После воссоединения Крыма с Россией все фонды завода «Югрыбсудоремонт» были внесены в реестр городской собственности. В июле 2016 года у ООО «СРЗ «Южный Севастополь» возникла задолженность по аренде на сумму в 22,1 млн руб, и власти обратились в Арбитражный суд Севастополя с иском о расторжении договора аренды и взыскании долга. Требования властей были удовлетворены.

Вместо того, чтобы выплатить городу задолженность и вернуть имущество честь по чести, руководство завода принялось нагнетать и интриговать, распуская слухи в трудовом коллективе предприятия о якобы готовящемся властями Севастополя рейдерском захвате и увольнении сотрудников.

Драть горло от лица «несогласных» подключилась троица – местный юрист Новиков, а также общественники Усманов и Тюнин.

И если двое последних «борцунов» худо-бедно известны в городе, то Новиков – позиционирует себя в качестве матёрого правозащитника, хотя злые языки говорят, что в прошлом «продул» более 90% дел, за которые он брался. Оппоненты приписывают Новикову наличие израильского паспорта. Якобы, именно он курировал доставку в Севастополь 50-тысячного тиража незарегистрированной газеты «Наша земля» – бумажной бомбы-вонючки в интересах заезжих коммерсантов.

Судя по всему, выполнять решение суда бизнесмены не спешат, а вместо этого организуют для обеспечения своих интересов бурление «общественного мнения».

Подобная ситуация типична для всего Крым, а не только Севастополя. Практически повсюду, где есть красивые виды, море, природа, памятники, или хоть что-то, из чего можно выжать прибыль, земля давно поделена и продана.

Зачастую «однодневки» были захапаны инициативными делягами, смотавшимися вскоре после референдума 2014 года в Херсон и убедившими местных чиновников за мзду оформить им липовые документы на лакомые кусочки крымской земли. Самые умные перепродали участки ничего не подозревающим новым собственникам, создав головную боль для них и для властей.

Факт, что все эти любезно оставленные Украиной препоны и рогатки необходимо преодолевать в судебном порядке, отделяя махинаторов от добросовестных владельцев. И здесь, по-видимому, миндальничать не следует. Кто знает, до чего могут опуститься коммерсанты с низкой социальной ответственностью?