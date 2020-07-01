01.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинские русофобы оказались в меньшинстве


Сторонников разных форм украинского национализма в стране насчитывается не более 25%, остальные не хотят, чтобы все русское вытеснялось из обихода.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, лишь 15 – 18% граждан Украины хотят исключения русского языка из всех сфер жизни.

«И так было много-много лет, это не сегодня проявилось. Если выбирать другой вопрос – «Как вы относитесь к России?» – невзирая на всякие нюансы, выясняется, что это те же самые люди и их будет, может быть, ну 20%. Есть более мягкие вопросы, они могут добирать до 25%. Все, это предел. Вот так в обществе четверть людей ориентированы. Но это только четверть, в то время как последний опрос КМИС показывает… что люди хотят, чтобы в ресторанах, кафе меню было и на русском языке», – заявил Погребинский.

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