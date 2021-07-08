Украинские русофобы устроили в прямом эфире спор о том, насколько «опасно» ездить в РФ

08.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запрет украинской сборной по пляжному футболу ехать на чемпионат мира в Россию якобы является заботой об их безопасности.

Об этом в эфире «4 канала» заявил прозападный политолог Виктор Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Между Украиной и Россией восьмой год идёт война и, более того, существуют факты, когда украинские граждане, которые пребывали на территории РФ, становились заложниками, их обвиняли в терроризме, шпионаже.

И существует риск, что кого-то из игроков, тренеров или медослуживания, завтра «запакуют» и заявят, что они шпионы. Это потенциальная угроза для людей. Тут никакой политики, это вопрос безопасности», – сказал Таран.

Ему возразила депутат Верховной рады прошлых созывов, экс-боевик так называемой АТО Надежда Савченко. Она назвала решение не пускать украинскую сборную в Россию напрасным, потому что там украинским спортсменам ничего не угрожает.

«Такого не произойдёт. Россияне сделают всё возможное, чтобы не спровоцировать, никого не посадить на чемпионате, всех отпустить. Максимум подыграть, но не дать выиграть.

Поэтому все эти фантазии, что там кого-то запакуют – это надумано и это наша пропаганда, которой мы пытаемся заявить, что там опасно. Там опасно, но не для всех. Там может быть гораздо опаснее просто для случайного человека, который не так посмотрит или не так скажет слово. Конечно, если наши будут кричать с трибун «Путин х**ло», провоцировать и так далее», – сказала она.

На просьбу ведущей не произносить ругательств, потому что эфир могут смотреть дети, Надежда Савченко подчеркнула, что когда-нибудь этот лозунг будет написан в учебниках по истории.

«Такое решение приняли не в первый раз. Это даже не стоит обсуждения. У нас больше стоит обсуждения экономика, которую наша недалёкая власть гробит. А то, что наши спортсмены не поехали – жаль, конечно, но ничего. Сыграют на крымских пляжах в футбол, после нашей победы», – резюмировала экс-атошница.