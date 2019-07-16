Украинские санкции против России привели к скандалу в Казахстане

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

“АрселорМиттал Темиртау”, структура ArcelorMittal в Казахстане, заявила о временном прекращении работы с дистрибутором “Газпромнефть — смазочные материалы”, компанией “Ник-Ойл”, из-за санкций Украины и Евросоюза, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее письмо было направлено в “Ник-Ойл”, сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

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В письме поясняется, что решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании “Газпром нефть”, чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора “АМТ Темиртау” и АМТ.

В “Газпромнефть — смазочные материалы” называют происходящее недоразумением, добавляя, что юристы компании изучают решение АО “АрселорМиттал Темиртау”, однако, по информации издания, в российской компании рассчитывают на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям.

При этом, в издании отметили, что ТОО “Ник-Ойл” — частная компания, связанная с “Газпром нефтью” лишь коммерческими отношениями, поэтому санкции ее не касаются.

Глава “Ник-Ойл” Николай Гардер в настоящее время собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. Он утверждает, что “Роснефть”, также находящаяся под санкциями, продолжает работу с АМТ, тогда как его компанию ограничили в таком праве.

Издание напоминает, что в сентябре прошлого года Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков об аннулировании санкций российским госбанкам “Сбербанк” и ВТБ, а также компании “Газпром”.