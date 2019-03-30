Украинские школьники массово называют русский язык родным

30.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на все усилия украинизаторов, русский язык продолжает занимать прочные позиции среди молодого поколения Украины.

Об этом заявил цитируемый журналом “Країна” украинский музыкант-сказочник, организатор “Агитпоезда на Восток” Александр Власюк, выступающий под псевдонимом Сашко Лирник и называемый СМИ “алкоголиком-педофилом”.

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Он рассказал, что в прошлом году в Чернигове опросили 677 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет.

“Большинство из них живут в городе от рождения и идентифицируют себя как украинцы. Несмотря на это 41,6 процента считают родными и украинский, и русский языки. Только украинский – 32,7 процента, русский – 19,6, другой – 3,8. 2,3 процента респондентов не определились Это влияние информационной сферы. Есть толерантность государства к русскоязычности и двуязычию. Это большая стратегическая ошибка”, – возмущается пропагандист.

По его словам, только за прошлый год закрыли около 400 украиноязычных телепрограмм для детей.

“Без украинской среды они вырастают искренними “русскоязычным”, не видят войны, для них нет разницы – Украина или Малороссия. А это кратчайший путь к исчезновению государства и нации. Поколение без украинского языка – и сможем забыть о независимости. Язык является маркером и способом выживания. Нам надо бороться за украинизацию информационного поля, выпуск украинских продуктов. Дело государства – защитить граждан от иностранного влияния”, – призывает Власюк.