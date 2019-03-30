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30.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Образование, Общество, Политика, Украина
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Украинские школьники массово называют русский язык родным

Несмотря на все усилия украинизаторов, русский язык продолжает занимать прочные позиции среди молодого поколения Украины.

Об этом заявил цитируемый журналом “Країна” украинский музыкант-сказочник, организатор “Агитпоезда на Восток” Александр Власюк, выступающий под псевдонимом Сашко Лирник и называемый СМИ “алкоголиком-педофилом”.

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Он рассказал, что в прошлом году в Чернигове опросили 677 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет.

“Большинство из них живут в городе от рождения и идентифицируют себя как украинцы. Несмотря на это 41,6 процента считают родными и украинский, и русский языки. Только украинский – 32,7 процента, русский – 19,6, другой – 3,8. 2,3 процента респондентов не определились Это влияние информационной сферы. Есть толерантность государства к русскоязычности и двуязычию. Это большая стратегическая ошибка”, – возмущается пропагандист.

По его словам, только за прошлый год закрыли около 400 украиноязычных телепрограмм для детей.

“Без украинской среды они вырастают искренними “русскоязычным”, не видят войны, для них нет разницы – Украина или Малороссия. А это кратчайший путь к исчезновению государства и нации. Поколение без украинского языка – и сможем забыть о независимости. Язык является маркером и способом выживания. Нам надо бороться за украинизацию информационного поля, выпуск украинских продуктов. Дело государства – защитить граждан от иностранного влияния”, – призывает Власюк.

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