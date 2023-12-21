Украинские школьники стремительно тупеют – депутат Рады

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Примерно половина украинских подростков не обладают даже необходимым минимумом знаний и навыков в математике, литературе и других школьных дисциплинах.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Инна Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К большому сожалению, на сегодня в украинском образовании есть гигантские проблемы, и игнорировать их, это обрекать образование на еще большее углубление тех проблем, которые накопились в системе. К сожалению, в этом зале не нашлось места для обсуждения результатов крупнейшего международного сравнительного исследования в сфере образования – исследования PISA. Так что давайте я зачитаю для коллег, какие катастрофические результаты обучения украинских 15-летних подростков были зафиксированы. Только 58 процентов украинских подростков достигают базового уровня компетентности по математике. Друзья, 42 процента 15-летних украинцев базового уровня компетентности не имеют. 41 процент не имеет базового уровня читательских компетенций. Ненамного лучше ситуация с естественными дисциплинами», – сказала Совсун.

Она подчеркнула, что проблемы в образовательной сфере были ожидаемыми, но никто из украинского руководства ничего не делал.

«Мы знали, что это будет происходить. Мы знали, что данные будут хуже, чем два года назад. И мы не должны вешать себе медальки за то, что мы отметили лучших учителей. Наше молодое поколение, наши дети не получают того образования, которое сделает их достойными гражданами Украины и Европейского Союза», –подытожила депутат.