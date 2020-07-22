Украинские шпионы и агенты влияния обсудили ситуацию со свободой слова в Крыму и Донбассе

22.07.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

21 июля в Киеве прошла пресс-конференция «НЕсвобода слова на временно оккупированных территориях Украины».

Это не первый и не последний сходняк унылых говорящих голов, чешущих по методичке одни и те же затёртые штампы, сводящиеся к тому, что в Крыму и народных республиках Донбасса «действуют драконовские законы, мешающие давать объективную информацию честным и независимым журналистам», ибо «установленные с 2014 года репрессивные режимы на этих территориях подавляют любое свободное украинское слово».

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Интересной особенностью сегодняшней пресс-конференции стал состав ее участников. Было ощущение, что организаторы заранее решили превратить мероприятие в балаган и трэш.

Помимо вездесущей пропагандистки Джапаровой, выступавшей в защитной маске расцветок меджлисовского флага, и карманной «правозатычницы» Печончик, извлекаемой всякий раз, когда речь заходит о повседневной жизни российского Крыма, в пресс-центр были приглашены совсем уже одиозные «эксперты» из числа разоблачённых, осужденных и отправленных в «обменный фонд» украинских шпионов и агентов влияния.

Джапарова в расово-верной масочке

Так, например, свои пять копеек в процессе вставили Роман Сущенко (арестованный ФСБ за шпионскую деятельность кадровый сотрудник военной разведки Украины), Николай Семена (осужденный на условный срок за экстремизм пишущий хорёк, обслуживающий языком «Крым.Брехалии»), Станислав Асеев (псевдоним «Васин», разоблачённый шпион военной разведки Украины в ДНР).

Как только Джапарова, постоянно поправлявшая сползавшую на подбородок патриотическую маску, открыла рот, моментально стала понятна цель сборища.

Обставляя речь цветастыми и псевдоинтеллектуальными терминами, меджлисовская пропагандистка рассказала о скором старте информационной кампании в поддержку «одиннадцати политических активистов, журналистов и стримеров из объединения «Крымская солидарность», узников Кремля».

Следует заметить, что в этом анонсе лживо всё, от начала до конца.

«Крымская солидарность» – это общественное движение приверженцев экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещённой в Крыму и во многих странах мира.

“хизбы” из “Крымской солидарности” устроили намаз в Киевском районном суде Симферополя

За последние два года оперативниками крымской УФСБ ликвидированы несколько подпольных ячеек адептов «всемирного халифата», их сторонники арестованы, изъята экстремистская литература, а кое у кого – и боеприпасы. Ведётся следствие, некоторые из «хизбов» осуждены на различные сроки лишения свободы.

оперативники ФСБ накрыли ячейку “хизбов” из “Крымской солидарности”

На Украине отказываются признавать эту нечисть экстремистами и приписывают им сплошные альтруизм и добродетели. Для того, чтобы оказать сильное международное давление на российские и крымские власти, бандеровские манипуляторы объявили арестованных «хизбов» «журналистами» и «жертвами политических репрессий в оккупированном Крыму».

сходняк “Крымской солидарности”

Попытки отмыть добела чёрного кобеля и кататься в пыли, размазывая слёзы по мордасам, предпринимались ещё при Порошенко, но не сказать, чтобы усилия увенчались хотя бы малейшим успехом: всевозможные зарубежные «правозащитные центры» моментально затыкаются, как только их ставят в известность, что речь идёт о защите участников законспирированных ячеек «Хизб ут-Тахрир», но других подзащитных киевским плакальщикам не завезли – в тренде одни мерзавцы.

Нет, понятно, что Джапарова и Печончик готовы в пресс-центрах мозолить языки до состояния подмётки и организовывать информационные кампании в поддержку любой мрази до умопомрачения, пока эта работа оплачивается из любого кармана. Однако нулевой КПД не оправдывает даже самое скромное финансирование. Деньги на ветер.

Надо заметить, что и ошмётки российских «хизбов» не делают легче работу заперекопных страдальцев об их тяжёлой судьбе. Если пошерстить некоторые соцсети (интересующимся конкретными явками и паролями придётся заняться их поиском самостоятельно), то хорошо заметно, что массовые посетители пабликов для «хизбов» находятся за рубежом, а разговоры их упороты и антигуманны.

Не зря богословы традиционного ислама, когда речь заходит о «хизбах», говорят о них как о религиозной оболочке, в которую напиханы вырванные с мясом из контекста цитаты из Корана и Суны, разбавленные доморощенными идеями строительства «всемирного халифата» и тотальной войны с неверными. Сектанты, как есть.

Киевские затейники на зарплате наверняка знают об этой особенности своих подопечных, но возвращать Крым с Донбассом они готовы в одних рядах с террористами, исламистами, неофашистами и прочей нечистью.

В «Крымской солидарности» любят рассуждать о том, какие они праведные и стойкие, и, особенно, о том, что действия крымских силовиков привлекут в ряды «хизбов» новых членов, но факты говорят об обратном. Из, примерно, 12-тысячного поголовья крымских «хизбов», зафиксированных в начале 2014 года, теперь не наберётся и тысячи, вместе с родственниками, а в 2019 году всё экстремистское подполье сторонников «всемирного халифата» в России оценивалось примерно в 2,5 тысячи членов.

Что касается работы в Крыму людей с украинским удостоверением журналиста, собравшиеся упомянули почти исключительно провокаторов и собирателей грязи из «Крым.Реалий».

Так, например, киевской журналистке-пропагандистке Алёне Савчук в 2018 году был запрещён въезд в Россию на срок в 10 лет. По странному стечению обстоятельств, Савчук посещала Крым исключительно для выколачивания слёз из читателей, рассказывая об ужасах преследования «независимых журналистов» из «Крымской солидарности».

По тем же причинам российские власти запретили въезд в страну фотографу Алине Смутко и журналисту «Крым.Реалий» Тарасу Ибрагимову.

Характерно, что, ни одна сволочь в пресс-центре не вспомнила, как взявшие власть гиднюки запрещали въезд на Украину многим российским и иностранным журналистам по любому поводу, а уж за судьбу сидящих по тюрьмам СБУ/МВД неугодных украинских журналистах, как и про оставленное без внимания убийство Олеся Бузины – вообще неудобно спрашивать у этих канализаторов.

Впрочем, двоемыслие по Оруэллу – это норма жизни современной Украины, когда чиновникам и журналистам спускаются «указивки» о запрете на упоминание целого ряда явлений в жизни страны, но при этом всячески поощряются выгодные властям интерпретации о жизни в России и российском Крыму. Даже самые дурацкие.

Хороший украинский журналист теперь – это Владислав Круглов из «Факты ICTV», призвавший из соцсетей СБУ арестовать мужика-правдоруба из Рубежного, у которого недавно брал интервью.

Дело дошло до того, что в помощь таким вот сволочам украинские власти готовят закон «О противодействии дезинформации», который следовало бы назвать антизаконом «О противодействии правдивой информации».

Один из его инициаторов, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский из Зе-команды, отвечает «Зеркалу недели» на вопрос о тотальном вранье в украинской прессе: «Многие меня спрашивают: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована».

И Геббельс ржал, слушая министра Бородянского из могилы…