Украинские шпионы в Крыму получили большие сроки в колонии

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Двое украинских шпионов получили по 16 и 15 лет колонии строгого режима в Крыму.

Об этом сообщили в ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Граждане Украины 1972 и 1993 годов рождения работали по заданию СБУ. Они собирали данные о местах расположения, численности российских войск, маршрутах их передвижения и численности техники. Информацию с привязкой к картам местности и географическими координатами они отправляли своим кураторам на Украину:

«Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ. Верховный суд Республики Крым признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в ФСБ.