Украинские шпрехенфюреры начали штрафовать русскоязычных – депутат

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине стали штрафовать учреждения общепита за обслуживание клиентов на русском языке.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Николай Скорик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это требование языкового законодательства нарушает конституционные права граждан Украины.

«Очень много пишут в СМИ о том, что со вступлением в силу новых положений закона о языке в разных организациях, общественных организациях, организациях общественного питания ходят разные люди, которые пытаются штрафовать наших граждан за использование русского языка. Это абсолютно ненормально, это вопрос, который я считаю одним из ключевых.

Вопрос защиты конституционных прав наших граждан на свободное использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Мы с вами все в быту общаемся на русском языке, и это не большой секрет. Но почему-то мы стыдимся сказать об этом и стыдимся защищать конституционные права наших граждан», – заявил Скорик.

Напомним, в апреле прошлого года Верховная рада приняла дискриминационный закон об украинском языке, который существенно ограничивает права и возможности русскоязычных граждан и представителей национальных меньшинств.