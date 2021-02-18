Украинские «шпрехенфюреры» не дали бы Антонову и Макарову делать самолеты и ракеты

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ни Олег Антонов, создавший ОКБ и знаменитое авиапредприятие в Киеве, ни Алесандр Макаров, создавший «Южмаш», не знали украинского языка, хотя сейчас их пытаются представить щирыми украинцами.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если учить историю по нынешним учебникам, написанным в духе Оруэлла, – это одно, если знать реальную историю, – картина выглядит по-другому. У нас именем Сикорского названа улица, им любят хвастаться. Но когда говорят, что Сикорский – украинец, забывают, что он был русским монархистом и эмигрировал в США.

У нас любят ритуальные пляски вокруг Антонова, «Мрия» – наша гордость и т.д. Но Антонов родился в России и украинским языком совершенно не владел. Украинским языком совершенно не владел Макаров, гендиректор, поставивший на ноги гигант «Южмаш». Мы же гордимся космосом? Двуязычие всегда было конкурентным преимуществом украинской молодежи, и это конкурентное преимущество мы теряем, нас заталкивают в архаику все эти шпрехенфюреры, которых мы за бюджетный счет вынуждены содержать», – заключил Андрей Золотарев.