Подпишись на рассылку
18.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Tехнологии, Дзен, Конфликт, мова, Наука, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

Украинские «шпрехенфюреры» не дали бы Антонову и Макарову делать самолеты и ракеты

Новости Украины

Ни Олег Антонов, создавший ОКБ и знаменитое авиапредприятие в Киеве, ни Алесандр Макаров, создавший «Южмаш», не знали украинского языка, хотя сейчас их пытаются представить щирыми украинцами.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если учить историю по нынешним учебникам, написанным в духе Оруэлла, – это одно, если знать реальную историю, – картина выглядит по-другому. У нас именем Сикорского названа улица, им любят хвастаться. Но когда говорят, что Сикорский – украинец, забывают, что он был русским монархистом и эмигрировал в США.

У нас любят ритуальные пляски вокруг Антонова, «Мрия» – наша гордость и т.д. Но Антонов родился в России и украинским языком совершенно не владел. Украинским языком совершенно не владел Макаров, гендиректор, поставивший на ноги гигант «Южмаш». Мы же гордимся космосом? Двуязычие всегда было конкурентным преимуществом украинской молодежи, и это конкурентное преимущество мы теряем, нас заталкивают в архаику все эти шпрехенфюреры, которых мы за бюджетный счет вынуждены содержать», – заключил Андрей Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть