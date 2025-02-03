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Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознаю боевых реалий – и отдают армии абсурдные приказы.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как работает понимание наших генералов? Приезжает, например, командующий ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск – прим.) и говорит: нужны узлы обороны, нарезать на сектора. А ты думаешь: «пан генерал, это нужно было делать год назад». А как это делать сейчас, когда там уже враг? А некоторые полковники, с комиссии, временные парни, говорят: сделайте это [оборону] методом патрулирования, если у вас людей не хватает. Как можно патрулировать, когда висит куча мавиков, голову высунул – уже что-то летит», – жаловался Козел.