Украинские штабные командиры не в состоянии освоить боевой устав

Вадим Москаленко.  
03.02.2025 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознаю боевых реалий – и отдают армии абсурдные приказы.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознаю боевых реалий – и отдают...

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«Как работает понимание наших генералов? Приезжает, например, командующий ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск – прим.) и говорит: нужны узлы обороны, нарезать на сектора. А ты думаешь: «пан генерал, это нужно было делать год назад». А как это делать сейчас, когда там уже враг?

А некоторые полковники, с комиссии, временные парни, говорят: сделайте это [оборону] методом патрулирования, если у вас людей не хватает. Как можно патрулировать, когда висит куча мавиков, голову высунул – уже что-то летит», – жаловался Козел.

«Люди где-то там в Днепропетровске настолько далеки, что рассказывают о патрулировании. Представляете уровень штабных полковников! Все они дальше командного пункта бригады не заезжают, а это 12 километров от линии фронта, минимум, и то это очень близко.

И вот, некоторые командиры ОТУ (оперативного тактического управления – прим.), которые никогда не были ни комбатами, ни комбригами. Но они – друзья каких-то там лиц. И рисуют при обороне населённых пунктов «воп», «роп». Они устав дочитали до обороны в лесу или в поле, а до обороны в городе не дочитали», – возмущался он.

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