Украинские силовики будут имитировать слабоумие

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил нардепа от “Слуги народа” Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в президентских указах №№960-961 от 27 декабря.

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“Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований”, – говорится в тексте указа.

Во втором сказано: “Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований”.

24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, по которому автоматически увольняется Труба. Закон официально опубликован в газете “Голос Украины” от 26 декабря и вступил в силу 27 декабря.

Это кажровое решенрие уже успел раскритиковать украинский юрист и экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

“Сегодня уволен директор ГБР Роман Труба. Хочу поблагодарить его, его заместителей, руководителей подразделений, аппарат и следователей за удовлетворительную работу. Они действовали принципиально и энергично, насколько это было возможно.

За это и пострадали. Власть совершила этим кадровым увольнением магистральную ошибку, дав плохой сигнал всем остальным правоохранителям, которые теперь, прежде чем начать расследовать какого-то крупного вора, будут тысячу раз думать, чем это для них может закончиться.

Если Глава ГБР не устраивал Президента, его и его заместителей нужно было назначить на любую другую руководящую должность в ГПУ, МВД, СБУ или куда угодно, чтобы ни у кого в системе никогда не было ощущения, что его можно поматросить и бросить.

Но так обычно думают те, у кого есть государственное мышление и опыт управления государственными институтами.

После т.н.перезагрузки ГПУ, отсутствия реакции на избиение полиции под парламентом и вытирания ног об ГБР, теперь больше никто работать с рискованными фигурантами не будет. Все будут прятать бумаги, работать на две стороны и имитировать слабоумие”, – написал Портнов в своем релеграм-канале.

Блогер из Одессы и главред местного издания Таймер Юрий Ткачев считает, что назначение Ирины Венедиктовой, считающейся близкой у Аресену Авакову и. о. главы ГБР означает дополнительное усилнение позиций главы МВД в структуре нынешней власти на Украине.

“ГБР. Единственный правоохранительный орган, плюс-минус работавший на Зеленского. Собственно, он так и был задуман: нужны же президенту хоть какие силовики (сбу не считается; кроме выбивания показаний из одних и денег – из других эта структура уже давно то ли ничего не умеет, то ли не хочет). Собственно, гбр тоже хотели отжать себе США, но не получилось, неё фартануло. Как я понял, ГБР досталось Авакову, усиление которого в последнее время любого разумного человек а должно уже начать понемногу пугать”, – пишет Ткачев в своем телеграм-канале.