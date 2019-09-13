Украинские силовики делят рынок контрабанды оружия на Донбассе

13.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники СБУ с целью сохранения своего контроля за рынком незаконного оборота оружия арестовали на Донбассе коллег из службы внешней разведки Украины по подозрению в контрабанде.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, за пять лет ведения войны на Донбассе зона проведения военной операции стала источником сверхдоходов для украинских силовиков.

«В настоящий момент, на Донбассе идет настоящая война за сферы влияния и каналы контрабанды оружием между силовыми ведомствами Украины», – сообщил Иван Филипоненко.

По его информации, на прошедшей неделе сотрудниками СБУ в Северодонецке был задержан сотрудник службы внешней разведки Украины подполковник Саломатин по подозрению в торговле оружием.

«В автомобиле задержанного сотрудники СБУ обнаружили оружие и боеприпасы в количестве 40 гранат Ф-1, 5 снайперских винтовок СВД, 10 автоматов АКС-74, 3 гранатомёта РПГ-26, 2-х тысяч патронов калибра 5,45 мм и тысячи патронов калибра 7,62 мм», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что в ходе расследования было установлено, что подполковник Саломатин уже не первый год использовал свои связи и служебное положение для скупки в подразделениях ВСУ оружия и боеприпасов.

«В отношении Саломатина возбуждено уголовное дело по статье 263 уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Данная операция была проведена СБУ с целью устранения конкурентов из службы внешней разведки и сохранения своего влияния в зоне «ООС», – добавил Филипоненко.

Он также отметил, что, по данным источника в рядах украинских силовиков, сотрудники СБУ с начала конфликта контролировали каналы контрабанды оружия и боеприпасов и дальнейшую поставку их украинским организованным преступным группировкам.