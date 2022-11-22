Украинские силовики налетели на Лавру – ищут шпионов и диверсантов

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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в на странице украинской спецслужбы в социальных сетях.

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Кроме того, на территорию Лавры зашли сотрудники полиции и Нацгвардии.

Отмечается, мероприятия проходят «в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

«В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», – утверждают в СБУ.

Кроме того, указывается, что мероприятия проводятся для «недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира», «проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п».