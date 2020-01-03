Украинские силовики обнаружили «признаки преступления» в автомобиле на границе с Приднестровьем

03.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

На украинско-приднестровской границе в Одесской области был задержан автомобиль с советской символикой.

Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Украины.

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«В пункте пропуска «Кучурган» пограничникам бросились в глаза регистрационные номера «BMW» и демонстративно наклеенная на него символика СССР. Во время проверки правоохранители установили, что номерные знаки – самодельные, а технический паспорт – неустановленного образца. При осмотре транспортного средства иностранца нашлись и подлинные документы на авто».

«Автомобиль поклонника советизации удален и передан сотрудникам Нацполиции. По факту обнаружения признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» и ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» сообщено в компетентные правоохранительные органы», – отчитались силовики.