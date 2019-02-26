Украинские силовики провалили секретную операцию по задержанию 18 «беркутовцев»

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Летом 2014 года украинская прокуратура установила 18 якобы причастных к расстрелу майданщиков сотрудников «Беркута», но не смогла их задержать.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Матиос напомнил, как в июне расследовались дела по погибшим майданщикам.

“После ознакомления с материалами дела, докладами прокуроров и следователей в 10-х числах августа 2014 года благодаря спланированной в режиме большой секретности операции под легендой проведения парада войск в августе 2014 года для обеспечения безопасности, обучения и подготовки определённой части Нацгвардии, «Беркута», а также «Альфы», должны были отбыть на полигон «Десна» в Черниговской области”, – рассказал Матиос.

По его словам. на полигоне должно было произойти одномоментное задержание 18 сотрудников «Беркута», причем о планируемой операции знало около 15 человек.

«Так случилось, что операция должна была пройти послезавтра, завтра утром должны были выезжать все привлечённые к подготовке подразделения, а утром все 18 человек «Беркута» разными путями – поездами, автобусами, транспортом, покинули Украину», – добавил прокурор.

Также он отметил, что каждому причастному к принятию управленческих решений был выдан пакет документов со списком этих «беркутовцев». При этом у каждого в таком пакете была сделана одна ошибка – написанная в общем списке другая фамилия.

«Один из списков сработал. Кто это, я не скажу. Потому что после этого провала было зарегистрировано уголовное дело, допрашивали всех, в том числе и меня порядка семи часов как замгенпрокурора, который патронировал это дело. Допросили всех – и генпрокурора Ярему, и сотрудников всех СБУ и так далее. Я давал подписку о неразглашении данных до судебного расследования, потому не могу сказать», – объяснил Матиос.