Украинские силовики убили и сожгли российского журналиста

07.08.2019, Москва, Олег Кравцов

В эти дни исполняется пять лет со дня убийства в Донбассе российского фотокорреспондента Андрея Стенина.

Об этом в своем блоге на сайте «Комсомольской правды» напомнил военкор Александр Коц.

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Он рассказывает, что в апреле этого года мать журналиста побывала наконец на месте гибели сына – «в поле у дороги Дмитровка-Снежное, где был убит и сожжен Андрей Стенин».

«Именно в таком порядке, – уточняет Коц. – Потому что обнаружив останки журналиста и его спутников, мы не нашли в машине ничего, кроме двух обгоревших объективов в багажнике. Недалеко от авто лежала его красная клетчатая рубашка – кто-то потрошил рюкзак журналиста и выбрасывал ненужное. Телефон Андрея потом был засвечен в Славянске, уже подконтрольном Киеву.

Украинские вояки расстреливали все машины, обирали их и сжигали, избавляясь от следов. Пять лет назад мы обнаружили в этом месте более десятка сгоревших автомобилей. По самым скромным прикидкам в них были убиты более 20 человек – мирных жителей Донбасса».

С Андреем Стениным, освещавшим конфликт в Донбассе, потеряли связь 5 августа 2014 года. На следующий день была обнаружена обгоревшая машина, в которой находился фотокорреспондент.

12 августа советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции Baltkom сообщил, что Стенин арестован спецслужбами и подозревается в «пособничестве террористам». Правда, позже Геращенко заявил, что не обладает точной информацией и попросил его больше не беспокоить вопросами о судьбе Стенина.

22 августа тело фотокорреспондента было обнаружено неподалеку от города Снежное.