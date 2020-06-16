Украинские силовики украсились русскими эмблемами

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Оставшиеся служить в украинской полиции бывшие сотрудники расформированного спецподразделения «Беркут» используют символику, которую носят их коллеги в России и республиках Донбасса.

Об этом в эфире 4 канала заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов заявил, что один из таких «беркутов» был замечен во время вчерашних беспорядков возле суда, где проходило слушание по делу одесского нациста-убийцы Сергея Стерненко.

«На улице Дегтяревской – там, где происходит это судилище над правом на самооборону, зафиксировали активисты нашего «беркутовца», спецназовца, нашего силовика. Обратите внимание на эмблему на этом наморднике. Видите эту эмблему? Такой «Беркут», да, с двумя лапами, крыльями – вот так он куда-то на какую-то жертву хочет напасть.

Так вот, благодарю тех активистов и знатоков военной эмблематики, которые нам показали, что это за символика. А вот, показываем что – это символ русского «Беркута» с лозунгом «Русские своих не бросают». То есть, в центре Киева, в центре украинской столицы в 2020 году у нас будет стоять силовик, «беркутня» с намордником и с эмблемой, которая является идентичной эмблеме «Русские своих не бросают».

А еще этот неполноценный «беркут», эта птичка, которую так и хочется подстрелить, имеет еще другое значение. В частности, это значение ведет на территорию ДНР. Есть там такая террористическая организация, которая называется третий особый какой-то там батальон чего-то в ДНР. Так вот, у них тоже там зафиксированы на их порталах, на их сайтах, на их партизанских – вот, это их ДНРовские боевики.

Тот же самый символ, который вы видели на наморднике в центре Киева, вы видите на кузове этого спецгрузовика, которая привалила из Российской Федерации и в ДНР воюет против Украины», – заявил Дроздов.