Украинские силовики устроили провокацию на российско-украинской границе

19.07.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

События на Украине дарят нескончаемое число реальных историй для комедийных сюжетов – именно такой оказалась развязка сообщения о на наряд украинских пограничников в Сумской области рядом с РФ.

Сначала погранслужба Украины сообщила о нападении, которому подверглись двое пограничников, дежуривших в ночь с субботы на воскресенье рядом с российской границей. Трое неизвестных избили их и забрали табельное оружие. Границу тут же перевели на усиленный режим охраны. Злоумышленников начали искать совместными силами с полицией. Их действия квалифицировали по нескольким статьям, общая санкция. Пропавшее оружие было обнаружено, а вскоре и злоумышленники.

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Спустя несколько часов пресс-служба СБУ сообщила, что среди задержанных – двое работников спецслужбы, которые, якобы, совершили нападение из хулиганских побуждений. Их уже отстранили от работы за «недостойное поведение». В руководстве «избушки» пообещали наказать виновных по всей строгости – «несмотря на должности и звания».

Впрочем, дело, похоже, далеко не в хулиганских побуждениях, а в разборках из-за схем контрабанды. Во всяком случае, в Погранслужбе нападение назвали «попыткой запугивания» после того, как пограничники «противодействовали противоправной деятельности на государственном кордоне».

Интересно также, что тут же содержится еще один намёк: «Прикордонные наряды постоянно сталкиваются с агрессивными действиями со стороны противоправных элементов».

Так или иначе, но происшествие свидетельствует о низком уровне охраны границы Украины, считает военкор Юрий Котенок.

«Инцидент говорит о том, что учения, где ты громишь в пух и прах условного противника, и реальные б/действия кардинально отличаются друг от друга. В теории укровоенные готовы громить армию РФ и переходить в контрнаступление, уничтожая врага в его логове, а по факту укропограничников разоружают обычные люди даже без ножей», – комментирует военный корреспондент.