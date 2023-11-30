Украинские СМИ: Диверсия СБУ парализовала сообщение России с Китаем

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На Украине утверждают, что подорвали железнодорожный тоннель в Бурятии.

Об этом, в частности, сообщает антироссийское пропагандистское интернет-издание «Цензор. нет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, используемый РФ для военных поставок. В результате спецоперации СБУ этот путь сейчас парализован. По данным источника, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Российские спецслужбы и железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва», – утверждают украинские пропагандисты.

При этом в России эту информацию не подтверждают.

«По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итикит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда», — сообщили в пресс-службе восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Более подробно о случившемся рассказал сайт «База», специализирующийся на происшествиях.

«Причиной пожара в грузовом поезде в Северомуйском тоннеле, по предварительным данным, стало замыкание кабельной сети. Грузовой состав из 50 вагонов начал въезжать в тоннель неподалеку от станции Окусикан в Бурятии, когда машинист услышал хлопок. В одном из вагонов начался пожар. Машинист состава и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны — один из них выгорел полностью», – отмечается в публикации.

«Позже на одном из участков пути было обнаружено выгорание 200 метров кабельной линии. Из одного из вагонов начало вытекать топливо. В настоящий момент в тоннеле работают восстановительные и пожарные поезда — задержек в движении пассажирских поездов нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Северомуйский тоннель является самым протяжённым в России для железных дорог — 15 343 метра», – уточняет «База».