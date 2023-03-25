Украинские СМИ: «Где санкции?! Щупальца «Росатома» расползлись по всему миру»

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Атомная энергетика имеет важное значение для российской экономики, но при этом эта отрасль так и попала под санкции Запада, который серьезно зависит здесь от РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интерент-издание «Зеркало недели».

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«Кстати, чтобы понимать глобальный контекст с обогащением урана «Росатомом», тут компания является первой на глобальном рынке с долей 38%. На рынке производства ядерного топлива российский гигант занимает третье место (17%) после американской Westinghouse (22%) и французской Framatome (20%). В Евросоюзе четверть электроэнергии вырабатывают АЭС. И 19 из 103 энергоблоков зависят от ядерного топлива «Росатома». Речь идет о Чехии (6 блоков), Словакии (5 блоков), Венгрии (4 блока), Болгарии и Финляндии (по 2 блока). Еще три реактора работают на топливе российско-французского производства», – пишет издание.

Отмечается, что в случае введения жестких экономических ограничений против «Росатома» под ударом окажутся сразу несколько геополитически важных для Москвы стран, в частности, речь идет об АЭС «Аккую» в Турции, «Куданкулам» в Индии и «Пакш» в Венгрии.

«Помните, как огромный французский производитель электроэнергии EDF помог Венгрии отразить атаку по возможному санкционированию «Росатома»? Почему? Потому что французы сами используют обогащенный уран от России и являются партнерами российского энергетического гиганта. В частности, даже в прошлом году объемы поставок остались на предыдущем уровне — 153 тонны, или 15% от общего необходимого объема для французов. Собственно, «Росатом» — это спрут российского режима, щупальца которого не просто расползлись по миру, но и уже достаточно сильно сжимают многие страны», – описывает ситуацию издание.

В статье выражается недовольство, что Запад в целом не прислушивается к требованием Украины ввести санкции против «Росатома».

«Почему? Описано выше. Слишком глубоко «Росатом» погрузил свои энергетические когти в атомную энергетику целого списка стран, которые не спешат лишать Кремль политических влияний на огромную отрасль мировой экономики — атомную энергогенерацию», – резюмирует «ЗН».