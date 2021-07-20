Украинские СМИ и Зеленский сделали мощнейшую рекламу статье Путина

20.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев должна оказать определённое влияние на самоидентификацию молодёжи Украины, где альтернативная история уже 30 лет промывает мозги населению.

Об этом в эфире YouTube- канала «Медиаклуб формат А3» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин очень чётко сказал, что Россию бы устраивало существование и положение, когда бы этот условный триединый народ существовал точно так же, как существует Германия и Австрия, Америка и Канада, и другие. Есть народ определенный, и у него может быть несколько государств. …Когда люди спокойно пересекают границы, дружат, не воюют, торгуют. Если вас этот вариант почему-то не устроил, господа, если вы превратились в «анти-Россию», не вы превратились, а вас превратили, вы потеряли суверенитет и вас используют геополитические противники против нас. Делают из вас янычаров, делают из вас пушечное мясо для решения своих польских, английских и прочих проблем. Воюют вами с нами, то, конечно, мы этого терпеть не будем, и тогда будем предпринимать определенные меры. Какие меры, естественно, как любой военачальник, он докладывать не будет. Вы увидите, если останется, чем видеть», – сказал политолог.

При этом, по его словам, истерия, которая поднялась на Украине вокруг статьи Владимира Путина, в конечном счёте, сыграет против антироссийских сил.

«Теперь, благодаря рекламе, которую сделали украинские СМИ и Зеленский, люди, молодые люди, в том числе, смогли прочитать историю, как она на самом деле была. Там можно много ещё что добавить. И, конечно, этот взгляд на историю шокировал многих, потому что они этих фактов просто не знали. Им 30 лет этого не преподавали, а теперь они узнали, и у них появилась некое изменение в самоидентификации, у этих молодых украинских людей или русских, которые живут на Украине, но которые тоже мало про себя знают», – заключил Матвейчев.