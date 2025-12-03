Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На успешное продвижение ВС РФ в Запорожской области повлияли несколько факторов, существенно снизивших боевой потенциал украинских формирований.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом, ссылаясь на беседы с ВСУшниками, воюющими на этом направлении, пишет ориентирующееся на глобалистов антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

Одной из причин называется слабость управления на высшем уровне – как на уровне корпуса, так и на уровне истощенных бригад.

«В 125-ой бригаде на момент прорыва была практически нулевая управляемость подразделений. Это означает, что командиры потеряли связь с подчиненными, а подчиненные перестали слышать поставленные задачи. 125-ая бригада во второй раз попадает в похожую ситуацию. В мае 2024-го, когда россияне повторно пошли в наступление на Харьковщину, 125-ая вместе с приданными подразделениями по разным причинам вынуждена была отойти от государственной границы», – говорится в статье.

А у 102-й бригады теробороны были проблемы с обеспечением, людьми и обученностью.

«В одном из батальонов, с которым мы общались, до сотни военнослужащих не проходили БЗВП (базовую общевойсковую подготовку, БОП). Они пришли в армию на волне патриотизма в 2022 году и впоследствии формально получили печать «100 ВОСа», то есть наличие базовой военной специальности. Это абсолютно неадекватная ситуация и бездействие как со стороны командования бригады, так и со стороны самих военных», – пишет издание.

Представители бригады признают проблему.

«У нас никто не воевал, преимущественно все учителя, продавцы, разнорабочие, которые пришли чисто по мотивации и иногда выезжали на полигоны. Было несколько человек из АТО-ООС, на которых мы равнялись», – говорит представитель одного из батальонов, который недавно вывели из окружения в районе Гуляйполя.

После начала интенсивных штурмов в сентябре 2025-го 102-ая бригада начала быстро терять людей: указывается, что в одном из батальонов «на пехотных позициях погибли главный сержант батальона и заместитель комбата». Плюс ТрОшная бригада не могла равноценно противостоять российским дронщикам, в частности «Рубикону».