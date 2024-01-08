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Украинские источники с упоением тиражируют новость об очередной диверсии на железной дороге в России.

Официально российские оперативные службы подтвердили – на Урале на станции с экзотическим названием Сан-Донато под Нижнем Тагилом «произошел хлопок», однако «схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано». Впрочем, на табло с расписанием начались задержки движения транспорта.

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Если речь идет о диверсии, то, похоже, злоумышленники рассчитывали на куда большие последствия, ведь рядом с предполагаемым местом закладки взрывного устройства расположена нефтебаза.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты по разминированию, территория оцеплена. Также оцеплен пешеходный мост, рядом стоит на рельсах поезд. Вблизи с местом событий стоят жилые дома. Эвакуация жителей из них не проводится, отмечают СМИ Нижнего Тагила.

Телеведущий Руслан Осташко считает, что, если речь идет действительно о попытке диверсии, то исполнитель наверняка действовал в интересах Украины.

«Очередной пробандеровский неадекват заработал себе тюремный срок. Шансов избежать наказания у диверсанта нет».

Кстати, журналист-иноагент Дмитрий Колезев публикует интересную деталь, откуда взялось итальянское название Сан-Донато под Нижним Тагилом.

«Наверняка кого-то заинтересует происхождение названия уральской станции «Сан-Донато». Дело в том, что в 1827 году представитель рода уральских промышленников Николай Демидов купил в Тоскане имение Сан-Донато и построил там дворец. Его сын Анатолий собирался жениться на племяннице Наполеона Матильде Бонапарт и ему по такому случаю даровали титул князя Сан-Донато. Но в России титул не признали. Лишь в 1872 году родственник Анатолия, Павел Демидов, сумел «подтвердить» свой тосканский княжеский титул в России, но ему нужно было формально владеть в России имением с таким же названием. Поэтому одна из железнодорожных станций на Урале, где находились предприятия Демидовых, получила название Сан-Донато. И ведь не переименовали, даже в советское время. Сейчас там рядом исправительная колония».