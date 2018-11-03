Украинские СМИ: Меркель ненавидит Путина и «сливает» секреты Порошенко

03.11.2018, Москва, Василий Иванов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель передает информацию президенту Украины Петру Порошенко после каждой своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», считающееся влиятельным в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая схема позволяла, в частности, понять наиболее тематически уязвимые места для российского президента. Например, после последних переговоров Меркель и Путина стало понятно, насколько чувствительным для ВВП является освобождение Кирилла Вышинского», – пишет «Зеркало недели».

Издание утверждает, что Путин якобы выразил готовность обменять журналиста на террориста Сенцова.

«Но после убийства Захарченко, которое Путин и в диалоге с зарубежными партнерами повесил на Украину, он «передумал». Кстати, поговаривают, украинская сторона на всякий случай подготовила к визиту Меркель доказательства своей непричастности к убийству Захарченко», – пишет «Зеркало недели».

Издание утверждает, что Меркель ведет себя таким образом с Порошенко, потому испытывает «глубокую неприязнь» к Путину.