Украинские СМИ начали готовить население к сдаче Авдеевки

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинское ТВ готовит население к потере Авдеевки. Для этого провластные телеканалы и блогеры показывают кадры из опустошенного и стертого с лица земли города, намекая на то, что держаться там не за что.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское ТВ готовит население к потере Авдеевки. Для этого провластные телеканалы и блогеры показывают...

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«Телевидение нам начало показывать усиленно, и блогеры, особенно провластные, нам начали все время показывать Авдеевку. В каком плане? Что там идет борьба, что там перерезали путь, дорогу, через которую снабжение осуществляется, что российская армия там несет потери, но, самое главное, – визуальный ряд, который нам показывают. Они показывают, что города нет.

Так же было и Бахмуте – перед тем, как сдать Бахмут, начали показывать, что города нет. И тезис от администрации звучит следующий: «Города нет, держаться не за что, можно сдавать». Но мы с вами понимаем и понимали это давно, что в принципе, идет выравнивание линии фронта», – заявил Балашов.

Отметим, что по данным телеграм-канала военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР, участвующего в освобождении Авдеевки, по состоянию на сегодняшнюю ночь, армия России ввела в бой основные силы, замыкая котел для ВСУ. Украинские военные, в отсутствие приказа на централизованный и заблаговременный отход, начали поспешное бегство из города, пытаясь выбраться полями, где попадают под удары российской артиллерии и авиации.

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