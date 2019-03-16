Украинские СМИ обвиняют Израиль в унижении

16.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Израиль, несмотря на безвизовый режим, ужесточил политику по допуску граждан Украины, зачастую подвергая их унижению на границе. Об этом сегодня пишет считающийся влиятельным в Киеве еженедельник «Зеркало недели».

«Унижение. Это чувство испытывают многие украинцы, проходя пограничный контроль в аэропорту имени Бен-Гуриона. Стандартная процедура превращается в многочасовые унизительные проверки, во время которых израильтяне систематически допускают в отношении наших сограждан грубость, пренебрегают элементарными правами человека, игнорируют документы, подтверждающие цель визита. Нередко все заканчивается для граждан Украины отказом во въезде в Израиль», – говорится в публикации.

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«Несмотря на то, что украинцы и израильтяне вели переговоры по режиму погранконтроля и участившимся фактам отказа во въезде, израильская сторона, по сути, ничего не делала для исправления ситуации на границе, от которой страдают законопослушные украинцы», – утверждает издание.

«Пиком же израильско-украинской «аэропортной войны» стали события 15 февраля, когда в «Борисполе» была задержана группа из 35 израильских туристов. В ответ израильтяне демонстративно задержали целый самолет со 140 украинскими пассажирами. Позже израильтян все же впустили в Украину, а украинцев, после семи часов удержания, отпустили. Впрочем, семерым нашим согражданам все же отказали во въезде в Израиль. После этого инцидента в Киеве вслух заговорили о готовности отменить безвизовый режим с Израилем», – отмечает газета.

«Зеркало недели» полагает, что ситуация осложняется и тем, что как на Украине, так и в Израиле ожидаются выборы, во время избирательной кампании политики прибегают к радикальным лозунгам. В Киеве надеются, что противоречия могут быть решены после окончания выборного цикла, резюмирует газета.

Ранее экс-глава МИД ДНР Александр Кофман заявлял, что Израиль заполонили гастарбайтеры с Западной Украины, бывшие участники Евромайдана пытаются получить политическое убежище, ссылаясь на репрессии режима Петра Порошенко.

«Гастарбайтеры из Западной Украины заполонили Израиль. При виде украинского паспорта, с 98% вероятностью, на границе отправляют на собеседование с СБ и зачастую отправляют назад. К Донбассу и ДНР совсем иное отношение. Узнают, подходят фотографироваться, желают удачи и победы. Друзья, не верьте в проукраинский Израиль! Это глупости», – писал Кофман в своем блоге.

«Израиль засыпали обращения украинцев, с целью получения статуса политических беженцев. Всё как под копирку: страдаем от украинской власти, боролись против нацизма и т.д. Когда начинают разбираться, выясняется, что это – активисты майдана из западной и центральной Украины. Нет страны, к которой более жалостливое и презрительное отношение, нежели к Украине», – добавлял автор.