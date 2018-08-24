24.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, СМИ, Украина

Украинские СМИ объявили о потере Авдеевки



Несмотря на то, что город Авдеевка с конца июля 2014 года находится под контролем ВСУ, киевское интернет-издание “Апостроф” посчитало этот населенный пункт “оккупированным”.

Так, вчера в ленте на сайте издания появилась новость под заголовком “Над оккупированной Авдеевкой “подняли” флаг Украины: опубликованы фото”.

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Издание, ссылаясь на пресс-центр Операции объединенных сил (бывшая “АТО”) сообщало, что активисты подняли украинский флаг.

“В День государственного флага Украины, в районе проведения ООС в небо над Авдеевкой поднялся самый большой в Украине государственный флаг. Его площадь составляет 120 квадратных метров”, – говорилось в сообщение.

Указывалось, что флаг изготовила некая Ангелина Шостак, которая “уже три года подряд шьет флаги и дарит их настоящим патриотам Украины”, а многие ее флаги “развеваются на передовых позициях и блокпостах сил ООС”.

Новость о флаге над “оккупированной Авдеевкой” провисела несколько часов, но уже вечером редакторы поменяли заголовок, который теперь выглядит так: “Над Авдеевкой “подняли” флаг Украины: опубликованы фото”.

Ранее похожий курьез произошел с экс-министром обороны Украины, генералом армии Александром Кузьмуком. Как сообщал “ПолитНавигатор”, он объявил, что “основные силы российских войск” расположены в Сватово – райцентре Луганской области, практически с самого начала конфликта находящегося под контролем Киева.

Кроме того, проукраинская активистка из Авдеевки, рассказывая о настроениях в городе, сообщила, что ее прокляли все местные жители.

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