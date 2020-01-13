Украинские СМИ ожидают «более опасных пророссийских политиков»

13.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине в интересах Москвы будет действовать новая формация политиков, которые уже не станут призывать к союзу с РФ.

Об этом пишет журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Новые пророссийские политики, отмечается в публикации под названием «На пороге нового москвофильства», не будут откровенно агитировать за «дружбу с Россией», а станут продвигать новые лозунги.

«Во-первых, это антимайдановская установка, выраженная в форме открытого осуждения («хунта», «переворот») или якобы рационалистического скептицизма («не все так однозначно»). Во-вторых, это сопротивление деколонизации во внутренней гуманитарной политике, только уже не в форме черносотенства, а под соусом псевдодемократии (защиты меньшинств, идеологического плюрализма, исторической правды, свободы выбора и т.п.). В-третьих, это сопротивление последовательному геополитическому движению в сторону ЕС и НАТО.

Агитировать за любые союзы с Россией – это уже анахронизм, потому антизападная риторика будет опираться на критику «загнивающей Европы», обличения «соросятника» и «вашингтонского обкома», а также подкрепляться агитацией за всенародные референдумы. И в-четвертых, это неприязнь к патриотической части гражданского общества: волонтерам, ветеранам, активистам, журналистам – тем, кто является гарантом того, что Украина будет продолжать взятый после Майдана курс», – пишет издание.

Автор статьи полагает, что такие рамки позволят выстроить имидж критически мыслящих скептиков и выйти на широкую аудиторию.

«Но, по сути, такая риторика играет на руку Москве так же, как и пророссийская ортодоксия времен Януковича. И в определенном смысле эта новая тенденция опаснее, чем сомнительные перспективы возрождения экс-регионалов, потому что открывает перед пророссийским лагерем перспективы, которые могут оказаться шире, чем кажется», – опасается журнал.

К пророссийским политикам нового типа издание относит видеоблогера Анатолия Шария и депутата Верховной рады, бывшего киевского тележурналиста Александра Дубинского.